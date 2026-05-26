獨家》前竹檢資訊室設計師陳柏升涉圖利自己和廠商 一審判刑3年

新竹地檢署偵查庭等24處錄音錄影設備委外維護的勞務標案，竟然衍生自家人貪瀆事件。（記者黃美珠攝）

新竹地檢署資訊室前設計師陳柏升任內主管檢方偵查庭、詢問室等地錄音錄影設備委外維護勞務案，卻聯合曾姓包商自肥，先明知曾男為了節省營運成本，找其他廠商頂替提供勞務卻閉上眼，讓曾男憑偽造的服務紀錄請款，後來乾脆自己下場維管設備，再跟曾男對拆年服務費，一審被依偽造文書、圖利罪各論處有期徒刑6月和3年，圖利部分褫奪公權5年。

曾男及其公司林姓工程師也因本案被依偽造文書和圖利2罪被判刑，但院方考量2人惡性沒有陳柏升大，坦承犯案，曾男也繳回犯罪所得，最後都給緩刑，只是曾男須罰50萬給公庫，林男也要繳5萬。

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判決指出，竹檢前述勞務案共有偵查庭等共24處錄影錄音設備每月需要做維護2次，年合約金9萬8700元，採一年一簽發包，陳柏升是主辦，得標承商須提出專責人員資料且簽署保密切結書列管。

2021年11月要重新發包時，前手包商無意續標，陳柏升就找人在高雄的曾男接手，但考慮每月2次曾男要派員從高雄北上新竹的成本過高，曾男便另找新竹在地廠商轉包到場施作，再把相關表格寄交曾男，由曾男公司出面請款。

後來曾男不願續標2022年度前述勞務標案，陳柏升無視政府採購法規定，決定自己維護設備，但仍由曾男公司續包且出面請款，陳柏升再跟曾男對拆年服務費9萬8700元，雙方各自自肥4萬9350元。

新竹地檢署資訊室前任設計師陳柏升涉嫌監守自盜、自肥，被依圖利罪判刑且褫奪公權。（記者黃美珠攝）

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