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    首頁 > 社會

    上國道竟敢毒駕！男駕車國三基隆隧道前自撞護欄

    2026/05/26 10:58 記者吳昇儒／基隆報導
    林男在隧道前迴轉道迴轉，撞擊北上車道護欄。（記者吳昇儒翻攝）

    林男在隧道前迴轉道迴轉，撞擊北上車道護欄。（記者吳昇儒翻攝）

    39歲林姓男子今日上午8時許，駕駛小貨車行經國道3號南下，剛出基隆隧道口疑受毒品影響恍神失控，竟於隧道口前迴轉道處迴轉，衝到北向外側路肩紐澤西護欄，造成該車輛前車頭卡在護欄上，所幸無人員傷亡。警方到場後，發現林男疑似有施用毒品對其實施唾篩，結果呈陽性反應，將依法送辦。

    國道警察局第九大隊指出，林姓男子駕駛的小貨車本來是往南下行駛，疑因恍神失控，出隧道後竟於迴轉道處迴轉，撞擊北上車道的護欄，車頭卡在護欄上，所幸無人受傷。該事故已於9時許恢復通車，未造成回堵壅塞。

    警方呼籲，用路人毒駕不僅是違法行為更是道路上隱形殺手，毒駕不是意外，而是移動中的未爆彈。毒駕除有刑罰外，另依道路交通管理處罰條例規定，可裁罰3萬元以上、12萬元以下罰鍰，當場移置保管車輛並吊扣駕照1年至2年，毒駕致人重傷或死亡直接吊銷駕照且終身不得再考領。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    高公局立刻派員前往協助排除，1小時內恢復通車。（記者吳昇儒翻攝）

    高公局立刻派員前往協助排除，1小時內恢復通車。（記者吳昇儒翻攝）

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