汽車駕駛未繫安全帶 東勢警鷹眼揪出毒駕

東勢警分局員警巡邏眼尖發現一輛汽車駕駛未繫安全帶，進一步揪出駕駛涉及毒駕。（民眾提供）

台中市東勢警分局昨下午執行巡邏勤務時，行經東勢區中山路與三民街口，眼尖發現一輛轎車駕駛未繫安全帶，依法上前攔查，因駕駛神情緊張，員警發覺有異，進一步在車上發現安非他命的吸食器，立即對其施以唾液快篩檢測，結果呈陽性反應，駕駛廖姓男子（45歲）涉及毒駕，警方依毒品危害防制條例及公共危險罪，將其移送台灣台中地方檢察署偵辦。

東勢警分局表示，5月15日實施的「刑事訴訟法」第101條之1修正條文，已將「毒駕」公共危險罪納入得聲請「預防性羈押」的範疇，警方針對涉嫌毒駕且有反覆實行之虞的駕駛人，將建議聲請預防性羈押實質隔離駕駛人，避免再次毒駕危害用路人交通安全。

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東勢警分局指出，毒品對人體神經系統影響甚鉅，施用後易造成精神恍惚、反應遲緩及判斷能力下降，若駕車上路，不僅危害自身安全，更對其他用路人構成重大威脅。警方對毒駕行為絕不寬貸，將持續針對轄內重要道路及易肇事路段，加強巡邏、盤查及取締勤務，全力防制毒駕案件發生。

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