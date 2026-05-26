疑涉採購案！檢調大動作搜索宜蘭縣消防局搶救科辦公室

宜蘭縣政府消防局一早遭搜索。（記者王峻祺攝）

宜蘭地檢署今（26）天一早指揮調查站，兵分多路直搗消防局災害搶救科及相關承辦人員住處進行大動作搜索，疑涉採購案，外傳是驗收不實，是否涉弊尚待調查；調查官經約2小時查緝，扣走多箱關鍵文件與證物，並將相關承辦人員帶回偵訊，突如其來的搜索行動震驚地方。

據了解，檢調疑似掌握具體線報，直指災害搶救科辦理的相關採購案件涉有不法。今早8點，檢察官指揮宜蘭縣調查站進入消防局辦公大樓，針對搶救科進行搜索，同步前往涉案承辦人員家中進行搜查。

請繼續往下閱讀...

搜索行動歷時約2小時，辦案人員查扣採購卷宗、相關文件及證物後，隨即將王姓、林姓等相關科員帶回調查站訊問，釐清案情疑點。據悉將約談5人。

面對大批檢調人員突擊查案，消防局內部氣氛凝重、議論紛紛。針對具體涉案內容與層級，宜蘭地檢署強調全案仍在偵辦階段，基於「偵查不公開」原則，現階段無法對外透露任何細節。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，針對搜索行動尚待了解。消防局則回應，搶救科每年都標很多案子，至於是什麼狀況，還在了解當中。

檢調搜索宜蘭縣消防局災害搶救科。（記者王峻祺攝）

檢調扣回相關資料。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法