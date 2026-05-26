謊稱出口狂倒4千噸有毒廢棄物 保七破獲黑心集團起訴19人

王男於台南永康租地，棄置逾4千噸有毒廢棄物，更企圖走私出口，保七總隊破獲黑心集團，台南地檢署依法起訴19人及6家公司。（警方提供）

王姓主嫌於台南市永康區非法租地，棄置逾4000噸有害事業廢棄物，更企圖走私出口，案經台南地檢署指揮偵辦，保七總隊聯合環保機關於2023年破獲龐大犯罪集團，涉案19人及6家公司分別提起公訴。

台南地檢署認定王嫌及共謀之廢棄物來源廠商、再利用廠、報關業者、大貨車司機、仲介等19人以及6家公司，均涉犯《廢棄物清理法》第46條第3、4款及同法第47條罪嫌明確，分別於2024年7月、2025年8月、12月及2026年4月依法提起公訴。

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​調查指出，王男明知未經許可不得處理廢棄物，自2022年4月起，以每月15萬元租金向不知情地主承租土地，謊稱暫放將出口越南之回收物以掩人耳目，為牟取龐大不法利益，他串聯多方非法管道，以「假買賣、真處理」手法製造不實金流與合約，藉此規避查緝。

​王男進一步透過仲介，收受多家廢塑膠混合物，運至再利用廠「繞單」卻未實際處理，陸續將逾4000噸包含廢電線電纜皮、廢發泡墊、飛灰及裝有廢固態膠的貝克桶等事業廢棄物棄置案址，甚至勾結某企業人員，企圖將非法收受之廢棄物以海運方式走私出口。

​專案小組經長期蒐證，於2023年5月發動搜索，並於2024年1月會同主管機關現場採樣，結果發現廢棄物溶出液中總銅最高達597毫克/公升、總鉛達39.7毫克/公升，重金屬超標。

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