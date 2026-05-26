車禍無人傷可先閃？新竹警方：嚴重錯誤觀念！

警方強調，部分駕駛人誤以為無人傷亡即可逕自離去，實屬嚴重錯誤觀念。（圖由警方提供）

新竹市警察局統計，全市A3類交通事故（僅財損、無人傷亡）肇事逃逸案件呈現攀升趨勢，由113年439件增至114年517件，成長近18%；同期A2類（致人受傷）肇逃案件則由102件下降為87件。在A2肇逃逐年減少之際，A3肇逃案件反而逆勢成長，值得用路人警惕。

警方強調，部分駕駛人誤以為無人傷亡即可逕自離去，實屬嚴重錯誤觀念。依《道路交通管理處罰條例》第62條第1項規定，即使無人傷亡，擅自離開現場除處新臺幣1,000至3,000元罰鍰外，並將「吊扣駕駛執照1個月至3個月」，對通勤與生計影響甚鉅；倘致人傷亡而逃逸，另涉吊銷駕照及《刑法》第185條之4之刑責。發生事故時務必撥打「110」報案並等待警方到場處理，切勿心存僥倖。

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警方並提醒事故處理三重點：一、過失傷害為告訴乃論，應自發生之時起6個月內提告；二、「道路交通事故初步分析研判表」僅供參考，不具法律效力；三、肇事責任如有疑義，應向車輛行車事故鑑定委員會申請鑑定，作為後續調解或訴訟之依據。

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