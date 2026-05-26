補教師視訊男學生竟要求拍下體 拿手機偷側錄被訴

基隆地檢署近日偵結，依拍攝少年性影像罪將許師起訴，並請法官分論併罰。（記者吳昇儒攝）

家住基隆的許姓補教老師前年6月、10月間，利用通訊軟體與未成年的男學生通訊時，要求對方開啟視訊，並朝其下體拍攝。過程中，許師竟開啟錄影功能，兩次拍下少年性影像。少年家長發現後，報警逮人。警方在許男手機中果然找到兩部偷拍影片，將其送辦。基隆地檢署近日偵結，依拍攝少年性影像罪將許師起訴，並請法官分論併罰。

檢警調查，被害少男於2024年6月及10月間，與許姓補教老師通話時，對方要求開啟視訊，並要求少年朝自己的下體拍攝。沒想到，許師竟開啟手機螢幕錄影功能，錄下少年裸露下體的性影像。

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少年被錄下之後，悶悶不樂，在家長的追問之下得知，其曾被許姓補教老師側錄性影像，趕緊帶他前往基隆市警察局婦幼隊報案。

警方去年7月22日持基隆地方法院搜索票，前往許師住所，扣得行動電話2支、電腦主機1臺、隨身碟及硬碟等物品。

經刑事警察大隊科技偵查隊還原出許男持有的影像中，有兩部被害少年裸露下體的影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例將他移送法辦。

檢察官偵訊後，認定許姓補教師涉犯違反兒童及少年性剝削防制條例中的拍攝少年性影像罪，依法提起公訴，且許男共有兩次犯行，犯意各別，行為互殊，請法官予以分論併罰。

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