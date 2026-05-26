偽造陳乃瑜罷免連署 羅明才服務處主任等3人全認罪獲緩刑

國民黨立委羅明才新店服務處主任劉時郡、林姿伶。（資料照）

國民黨立委羅明才新店服務處主任劉時郡、林姿伶，去年夥同民進黨新店區黨部前主委吳春美等人，造假提議罷免民進黨立委陳乃瑜的提議人名冊共756份，台北地檢署去年12月依違反個人資料保護法、刑法偽造文書等罪嫌起訴劉時郡等3人；法院審理時3人皆認罪爭取緩刑，台北地方法院今宣判，從重依將劉時郡判處1年8月、林姿伶判1年5月、吳春美判1年4月，皆緩刑3年。可上訴。

3人緩刑條件各有不同，劉時郡須向公庫支付30萬元、義務勞務60小時，法治教育6場次；林姿伶向公庫支付20萬元，提供公益義務勞務40小時，法治教育4場次；吳春美向公庫支付15萬元，並接受法治教育4場次。

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北檢起訴指出，國民黨青年工作委員會新店區榮譽主席劉時郡等人，去年初因羅明才面臨罷免，遂起意推動「以罷制罷」反制，又因欲趕在公職人員選舉罷免法修法「提議人應檢附身分證正反面影本」實施之前，依舊法達成連署，決定趕工偽造陳乃瑜罷免案的提議人名冊。

北檢指控，劉時郡、林姿伶2人，利用透過提議人的親友擅自取得個資，或整理黨員繳費名冊，分開抄寫提議人名冊欄位，以避免相同筆跡等方式犯案，劉、林2女與羅的2名助理及3名里長等人，共合力偽造90份提議連署書。

而民進黨新店區黨部前主委吳春美，由於先前參加市議員黨內初選失利後，獲得林姿伶幫助她曝光，得以延續政治生命，為了償還林的人情，竟「窩裡反」指使3對兒子、媳婦一起造假666份罷陳提議書。

檢方起訴時，建請法官考量劉等3人於偵查時坦承犯行，若審理中仍自白認罪，建請從輕量刑。

檢方偵結時，並將偵查時認罪的羅明才助理陳穩圓、繆維蕙、3名新店區里長劉洪珠、辜鳳琴、鄭富濃、吳春美的3子3媳皆處分緩起訴1年，支付公庫各1萬至15萬元；罷陳領銜人曾濬、備補領銜人蕭賜聰、里長盧浩賢3人不起訴。

台北地院審理時，劉等3人皆認罪，劉時郡的律師表示，劉承認犯罪、無前科，且已和解犯後態度良好，先前被羈押禁見4個月，已無再犯可能，須扶養配偶、父母及3名未成年子女，請求從輕量刑或緩刑。

林姿伶的律師指出，已認罪且達成和解，且犯罪情節輕微，偵審中均自白，懇請量判6月以下或緩刑；吳春美的律師亦稱已坦承犯行，請求判最輕刑度。法院今審結宣判。

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