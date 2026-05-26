醫美執行長團拜挨3槍！ 槍手變裝全台逃亡遭求刑15年

林男移送北檢複訊。（民眾提供，資料照）

台北市大安區「煥儷美形診所仁愛館」今年2月發生槍擊案，執行長蕭家松在診所外主持新春團拜時，遭槍手林于翔近距離連開3槍射傷，現場另有3名員工遭流彈波及。台北地檢署偵結後，依重傷害未遂、非法持有槍砲及子彈、持槍於公共場所射擊等罪起訴林男，並認定其犯案具高度預謀性與反偵查意識，具體求刑15年重刑。

檢警調查，蕭男疑因投資生技公司與人發生糾紛，背後不詳主使者因而買通疑有竹聯幫明仁會背景的23歲林男擔任槍手，並提供報酬。林男與幕後人士及其他共犯事前即策劃犯案時間、地點、逃逸動線與躲避查緝方式。

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起訴書指出，林男於今年2月21日上午攜帶槍彈，頭戴鴨舌帽、身穿深色衣褲，搭車前往診所附近埋伏，趁蕭男中午主持新春團拜時，近距離朝他連開3槍。其中1槍貫穿右小腿、另1槍擦過左小腿，造成蕭男右下肢腔室症候群、右腓骨骨折及左腿外傷；現場另有3名員工遭子彈或流彈擦傷。

檢警追查發現，林男犯案後一路變裝逃亡，先後在台北、士林、林口、桃園、苗栗及台中等地更換衣物、帽子與交通工具，甚至進入旅館廁所再次變裝，藉此製造斷點、規避警方追查，顯示其事前經過縝密規劃，並非臨時起意的單獨犯行。

警方事後在現場查扣3枚彈殼及1枚彈頭，並於案發5天後，在嘉義縣番路鄉拘提林男到案，查扣現金21萬元、西瓜刀、折疊刀等30餘把及辣椒水等物。

檢方認為，林男對槍彈來源、幕後主使者身分及槍枝流向始終交代不清，顯有意迴護共犯；且他在案發前4天，才因另件槍砲案獲南投地檢署交保，旋即再犯重大槍擊案，犯行已嚴重危害社會秩序與公共安全，因此建請法院從重量處15年徒刑。

槍手林嫌多次變裝想躲避警方追捕。（資料照）

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