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    烏來2釣客溺斃！昨早相約釣魚晚間未返家 驚見雙雙陳屍南勢溪

    2026/05/26 09:29 記者陸運鋒／新北報導
    警消到場後，發現2人溺斃在南勢溪裡，但已經沒有生命跡象，隨即將2人遺體抬上岸邊。（記者陸運鋒翻攝）

    警消到場後，發現2人溺斃在南勢溪裡，但已經沒有生命跡象，隨即將2人遺體抬上岸邊。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市烏來區驚傳2名釣客溺斃事件，何姓男子與陳姓男子昨早前往烏來北107線釣魚，但一直到晚間都沒有返家，家人擔心發生意外，透過另名友人報案，警消到場搜尋後，發現2人陳屍在南勢溪裡，隨即封鎖現場調查，至於詳細原因尚待釐清。

    新店警分局初步調查，64歲何男及64歲陳男為釣魚同好，2人昨天早上11時許，相約一同前往烏來北107線13公里處釣魚，但一直到了昨天晚間，陳男妻子因聯繫不到丈夫，深怕發生意外，因此透過陳男的友人協尋，而陳的友人到場後，僅發現車輛不見人影，隨後急赴烏來消防分隊求助。

    據知，警消昨深夜11時26分接獲報案，立即派遣各式救災車、救護車及多名警義消至溪谷漏夜搜尋，於今日凌晨1時56分許，在烏來北107線12.8公里南勢溪下游處，發現何男、陳男2人已溺斃於溪流中，隨即將2人拉回岸邊，由警方鑑識人員勘驗採證，並通知家屬到場，目前2人遺體已在岸邊等待吊掛至道路，至於確切事發原因及死因，將由檢方相驗進一步釐清。

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