帶鐮刀、電纜剪翻牆偷馬達，水電工觸動警報狂奔仍落網。（資料照）

苗栗一名從事水電工的胡姓男子，因一時心生貪念，竟攜帶鐮刀、電纜剪、暴力鉗等大批工具，深夜潛入頭份市一處工廠，企圖竊取冷氣機馬達。未料剛動手就觸動了工廠警報器，當場嚇得拔腿狂奔，連作案工具袋都來不及帶走，最後仍被警方逮捕。苗栗地院法官近期審理後，依共同犯攜帶兇器踰越牆垣竊盜未遂罪，判處胡男有期徒刑4月，得易科罰金。

判決書指出，胡男稱擔任水電工、月收入約4萬5000元，他於去年1月底晚上9點多盯上位於苗栗縣頭份市的一處工廠，趁著夜色掩護，大膽攀爬圍牆潛入工廠內部，並隨身攜帶電纜剪1把、鐮刀1把、暴力鉗1把、尖嘴鉗1把、缺口扳手1把、活動扳手1把及梅花扳手1把，正準備下手拆卸、竊取廠內的2台冷氣機馬達。

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不料，胡男觸動了廠區的保全警報系統，保全人員發現異狀立刻前往巡視，胡男連到手的馬達與隨身工具袋都顧不得拿，狼狽逃離現場。保全隨後報警處理，警方在現場扣得整袋作案工具，並透過監視器畫面逮捕胡男。

法官審理時，胡男於準備程序及審理時均坦承犯行，念其犯後坦承不諱、態度尚可，且屬未遂犯，依法減輕其刑。

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