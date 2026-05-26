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    首頁 > 社會

    香港遊客的第一次獻給台灣 跟著吉普車看海陷沙灘

    2026/05/26 09:01 記者劉人瑋／台東報導
    就算有根槓桿，沒有好的支點，什麼也撬不起。（民眾提供）

    就算有根槓桿，沒有好的支點，什麼也撬不起。（民眾提供）

    一對香港遊客昨傍晚在知本一帶想要看海，透過導航走進小路前往沙灘，由於不曾在香港開車上沙灘，見前方車輛都能安然開到潮間帶，自己也開著自小客尾隨覺得應無問題，想不到卻卡在沙灘2個小時，見海浪愈來愈近才急得報案。警消到場聽了原因傻眼回答駕駛「對方是吉普車，他能，你不能啊！」

    一對來自香港的男女遊客，昨天租車自駕到台東遊玩卻「刁車」陷沙中，見到自己尾隨的吉普車都順利開過，連吉普車駕駛都已經在釣魚，自己卻卡了2小時又逢漲潮、海水愈來愈近，只好打110向警方求助。

    警方獲報「海水要吞沒車子」後也不知清楚狀況，同步通知消防局前往協助，消防局出動救護車及器材車火速趕到現場，結果只是「刁車」。

    警消一開始看到是，男駕駛找來漂流木墊著輪胎前行，或試著以漂流木撬起輪胎卻徒勞無功，得知駕駛是生平首次開車上沙灘還受困的原因，傻眼回答「別人的車是四輪傳動的吉普車，你租來的只是一般前輪驅動的自小客，怎麼能比？」。所幸最後有警方協助，找來有四輪傳動及絞盤的車輛，協助加車輛脫離沙灘。

    發力全是枉然，只是噴出一堆沙、愈陷愈深。（民眾提供）

    發力全是枉然，只是噴出一堆沙、愈陷愈深。（民眾提供）

    自小客困在沙灘上 。（民眾提供）

    自小客困在沙灘上 。（民眾提供）

    民間四驅車協助脫困。（民眾提供）

    民間四驅車協助脫困。（民眾提供）

    民間四驅車協助脫困。（民眾提供）

    民間四驅車協助脫困。（民眾提供）

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