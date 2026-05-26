妻罹癌丈夫竟偷吃傳「愛老婆，超愛」 元配氣炸提告判賠40萬

台中一名人夫趁太太罹癌治療期間和小三發生婚外情，妻子發現氣炸提告，台中地院判決兩人要連帶賠償40萬元。（記者陳建志攝）

台中一名人夫和太太結婚近20年，沒想到卻趁太太罹患乳癌治療期間，和小三發生婚外情，兩人互傳「愛老婆，超愛」、「我好喜歡跟腦公睡覺」，讓元配看到傷心氣炸，對兩人提告侵害配偶權求償150萬元，兩人坦承有婚外情事實，但認為求償金額過高，台中地院法官審酌雙方職業、收入等情狀，判決兩人要連帶賠償40萬元。

判決指出，一名人妻指控和先生2003年結婚，先生因買賣房產認識小三，兩人卻在其罹患乳癌接受治療期間發生婚外情，除多次一起過夜、發生性行為，還長期同住，兩人互傳「愛老婆，超愛」、「我只在乎妳」，小三還寫下「再121天就1000天」，顯示兩人交往長達2年多，兩人婚外情行為造成她精神極大痛苦，對兩人提告連帶求償150萬元。

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台中地院審理時，兩人對於人妻提出的對話紀錄，還有侵害配偶權的事實不爭執，但認為請求150萬精神慰撫金過高。

台中地院審理發現，小三傳「謝謝腦公陪腦婆睡飽飽吃飽飽」、「我好喜歡跟腦公睡覺」、「再120天就999天」、「再121天就1000天」，人夫也傳「愛老婆，超愛」、「我只在乎妳」，從LINE對話內容，認定兩人有親密對話和交往的事實，已逾越一般社會通念所認知的普通朋友社交往來，侵害配偶權情節重大。

法官審酌人夫擔任機電公司經理、小三則擔任會計，以及兩人揭侵害人妻配偶權的行為，造成人妻罹患「混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症」的身心傷害，判決兩人應連帶賠償40萬元，可上訴。

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