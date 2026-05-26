戲水小心！彰化縣7大危險水域曝光

消防人員到各級學校進行防溺宣導。（消防局提供）

夏日戲水消暑旺季來臨，彰化縣消防局今天（26日）公布貓羅溪、烏溪、濁水溪、八堡圳、伸港什股海域、鹿港彰濱海域，線西肉粽角海域等7大危險水域，這些地點由於水流湍急、地形複雜、潮汐變化快速，均為溺水事故的好發地點，呼籲民眾避免前往，以免發生危險。

消防局指出，彰化縣沿海地區多有沙洲灘地等地形的水域，民眾喜好前往挖文蛤或岸邊踏浪、垂釣，因不諳潮汐而造成沙洲受困不在少數。為減少溺水案件發生，全面檢視轄內925處救生圈架及防溺告示牌，補齊救生圈及浮水繩，並規劃於暑假前舉辦4場次水上救生演練；呼籲民眾戲水應選擇設有救生員駐守、具有救生設備、經主管機關核准的合法安全水域。

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消防局提醒民眾牢記防溺10招，亦即出門前先看氣象預報，天候不佳就應改變目的地；選擇合法戲水地點，現場要有救生設備與人員；下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水；衡量自己的身體狀況，如感到疲累就不應下水；湖泊溪流的地形落差較大，玩水時需格外小心；不落單、隨時注意同伴狀況位置；不可在水中嬉鬧、惡作劇；避免做出危險行為、不要跳水；不長時間泡在水中避免失溫；加強仰漂、水母漂等漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。

救溺5步則是看到有人溺水時，需把握的「岸上救援」原則，口訣是簡單易記的「叫－叫－伸－拋－划」五字訣，亦即大聲呼救；呼叫119；利用竹竿、樹枝等延伸物將溺者拉上岸；拋送漂浮物（如浮筒、球、救生圈等）給溺者；划大型浮具（船艇）救援。

消防人員檢視水域救生圈。（消防局提供）

消防人員進行水上救生訓練。（消防局提供）

消防人員在危險海域巡邏。（消防局提供）

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