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    威脅不獻初夜就要花錢找別人 新竹毒品犯這招騙童貞判刑4年

    2026/05/26 07:26 記者蔡彰盛／新竹報導
    威脅不獻初夜就要花錢找別人，新竹毒品犯竟以這招騙童貞。（情境照）

    威脅不獻初夜就要花錢找別人，新竹毒品犯竟以這招騙童貞。（情境照）

    新竹縣毒品人口高男透過網路遊戲認識年僅13歲的小美，竟以「如果不跟他發生性行為，就要花錢去找其他女生」為由，讓小美不想失去這段感情而答應獻出初夜，事後又以慶生騙生日砲，還多次在小美家中與車上激戰，新竹地院依姦淫幼女罪判處高男有期徒刑4年。

    法官調查，高男透過網路遊戲結識年僅13歲的小美，並發展為男女交往關係，竟多次在新竹縣小美住處或高男車上，與小美激戰。

    小美說111年底透過網路遊戲認識高男，然後開始談戀愛成為男女朋友，111年12月底第一次發生性行為，地點在小美家，高男說如果不跟他發生性行為，他要花錢去找其他女生，她不想失去這段感情，所以才答應。112年1月初至113年暑假前陸續發生過10次以上性行為，其中112年元旦幫高男慶生有發生性行為，事後高男因毒品案件入監服刑1年多。

    法官審酌高男明知小美年僅13歲，對於性知識及兩性關係尚屬懵懂好奇階段，並未具備成熟之性自主同意能力，竟為滿足個人慾望而性交多次，戕害少女身心健康及人格發展，犯後甚至全盤否認，以致小美明確拒絕和解，並且於審理時表示從重量刑，最後依姦淫幼女罪判處有期徒刑4年。

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