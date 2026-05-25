台中人夫偷吃搞大小三肚子 查「嬰靈怎麼處理」成鐵證

外遇示意圖。（歐新社檔案照）

台中一名人夫在太太懷孕時，和女同事發生婚外情，兩人不但以老公、老婆互稱，小三還因此懷孕並墮胎，人妻因從先生的Apple Watch發現兩人的曖昧訊息和親密照片，並發現先生上網查「嬰靈怎麼處理」、、「未婚生子戶口怎麼報」，對兩人提告親配偶權，兩人雖否認，還辯稱違法取證，但法官不採信，判決兩人要連帶賠償45萬元。

元配怒告判賠45萬

判決指出，一名人妻2021年和先生結婚，2023年12月先生手機卻跳出曖昧訊息，經質問後先生才坦承在她懷孕時，與女同事發生婚外情，還以老公、老婆互稱，並發生性行為，小三並在2024年1月發現懷孕。

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兩人的婚外情因人夫媽媽的攔阻而墮胎，人夫並上網搜尋「嬰靈怎麼處理」、「台中簡易婚紗照」、「還沒離婚小三懷孕」、「未婚生子戶口怎麼報」成為出軌鐵證，人妻提告侵害配偶權向兩人連帶求償100萬元。

台中地院審理時，人夫表示，兩人因價值觀差異及雙方家庭摩擦多次爭執，夫妻間親密減少、矛盾擴大，因同事剛好願意陪他聊天抒發情緒，兩人出軌交往，但否認發生性行為，強調發現錯誤後就在2024年2月28日女兒出生前回歸家庭。

並稱2025年10月間太太僅因發現他與女同事間對話訊息，便在不知悉對話內容下對他不信任，強調該對話內容僅為工作事項及同事閒聊，並未涉及男女情感，並質疑太太破解他的Apple Watch密碼違法取證。

小三則辯稱，兩人僅交往4個月，人妻提出的證據無法看出兩人間有發生性行為、懷孕。人夫在女兒出生前決定回歸家庭，與她退回普通同事關係，且從人妻對話中可知曾原諒2人於2023年11月至2024年2月底的侵權行為，應不得再對2人請求損害賠償。

法官認為，人妻在兩人共同生活空間翻拍Apple Watch訊息，尚符合比例原則，取證具有證據能力。且有人夫和小三貼臉、依偎、摟抱、親吻、出遊及身著浴衣的親密合照，法官認為，2人在人妻懷孕，最需要配偶照顧時，卻逾越普通朋友的不正常往來，並發生性行為、親密出遊合照，侵害配偶關係的身分法益，判決兩人應連帶賠償45萬元，可上訴。

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