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    首頁 > 社會

    中華電信工程車五股撞到女騎士 婦被壓車底救出送醫仍不治

    2026/05/25 23:41 記者吳仁捷／新北報導
    一輛中華電信工程車今天下午途經新北市五股，與劉姓婦人騎乘機車車禍後，婦人遭壓在車底，送醫不治，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    一輛中華電信工程車今天下午途經新北市五股，與劉姓婦人騎乘機車車禍後，婦人遭壓在車底，送醫不治，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市一輛中華電信工程車今天下午經過五股成泰路，與一名婦人騎乘的機車發生車禍，婦人被壓在車底受困，消防人員救出時，已失去生命徵象，到院急救2小時仍回天乏術，車禍肇因與責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

    這起車禍發生在今天下午2時許，五股區中興路三段、成泰路一段98巷路口，警方到場，發現37歲黃姓駕駛人開小貨車行經案發路段，與65歲劉姓婦人發生車禍，劉姓女騎士被壓在車底受困，消防人員救出後，緊急送醫急救，仍因傷重回天乏術；警方對工程車駕駛酒測，沒有酒精反應，車禍肇因與責任歸屬，仍待後續釐清。

    一輛中華電信工程車今天下午途經新北市五股，與劉姓婦人騎乘機車車禍後，婦人遭壓在車底，送醫不治，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    一輛中華電信工程車今天下午途經新北市五股，與劉姓婦人騎乘機車車禍後，婦人遭壓在車底，送醫不治，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    一輛中華電信工程車今天下午途經新北市五股，與劉姓婦人騎乘機車車禍後，婦人遭壓在車底，送醫不治，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    一輛中華電信工程車今天下午途經新北市五股，與劉姓婦人騎乘機車車禍後，婦人遭壓在車底，送醫不治，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

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