毒駕男拒檢逃到輔大前被圍捕 警追查發現竟揹「七條通」

新北市警新莊分局今晚在輔大門口，查獲七條通緝的曾嫌。（警方提供）

新北市警新莊分局執行雷霆專案掃蕩毒駕，今晚在下新莊發現一輛轎車行車不穩，一路跟監示意停車，但駕駛拒檢加速逃逸，警員通報友軍攔檢，在輔大對面車陣中，攔獲駕駛拖下車壓制，一查赫見曾男被新北檢等7個單位通報詐欺及毒品通緝，在車上查獲安非他命吸食器，對曾嫌毒篩也呈現安毒反應，當場扣車，開罰並送辦，展現警方取締毒駕決心。

據了解，這起案件發生在今晚8時20分許，新莊分局福營員警巡邏途經新莊區福營路與民安路口，發現前方一部轎車行車不穩，上前跟監觀察，示意停車受檢，但該車駕駛拒絕配合攔查，加速逃逸，警員通報線上警力攔截圍捕，在輔大前的的中正路與建國一路口，查獲停等紅燈的37歲曾嫌。

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警方一查證曾男身分，赫見曾嫌因涉及詐欺、毒品案件，被新北地檢等各地檢察署發布7案通緝，警方當場逮捕，附帶搜索其所駕駛車輛，在副駕駛座置物箱內，查獲1個安非他命玻璃球吸食器，對他實施唾液快篩檢測，呈現安非他命陽性反應，警方當場扣車、開立告發單採尿送驗，將曾嫌依毒品條例、毒駕等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

警方說，毒駕嚴重危害交通、威脅用路人生命安全，將持續加強打擊毒品犯罪，全面阻斷毒品流入市面，展現「毒品零容忍」決心。

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身揹七條通緝的曾嫌唾液檢測毒品反應，當場送辦、扣車。（警方提供）

員警在副駕駛座置物箱內，查獲1個安非他命玻璃球吸食器。（警方提供）

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