5/25 今彩539頭獎開1注獎落高雄 威力彩頭獎、貳獎都摃

第115000127期今彩539開出1注；第115000042期威力彩頭獎摃龜。（擷取自台彩官網、本報合成）

5月25日開獎的第115000127期今彩539頭獎開出1注，由高雄市前鎮區實業路42號1樓「金財廣彩券行」開出；第115000042期威力彩頭獎摃龜。

第115000042期威力彩中獎號碼為「第一區：09、17、21、24、31、33，第二區：03」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共18注中獎，每注可得15萬元；肆獎共116注中獎，每注可得2萬元；伍獎共507注中獎，每注可得4000元；陸獎共3740注中獎，每注可得800元；柒獎共6778注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬7375注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬8140注中獎，每注可得100元；普獎共8萬4177注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第115000127期今彩539中獎號碼為「05、06、12、36、37」。頭獎開出1注，每注可得800萬元；貳獎共225注中獎，每注可得2萬元；參獎共7895注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬7071注中獎，每注可得50元。

第115000127期39樂合彩中獎號碼為「05、06、12、36、37」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500萬元；三合共203注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2074注中獎，每注可得1125元。

第115000127期3星彩中獎號碼為「578」。壹獎共81注中獎，每注可得5000元。

第115000127期4星彩中獎號碼為「4745」。壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法