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    假竊車真詐保108萬 車商不甘被判刑2次 聲請再審竊盜改判無罪

    2026/05/25 22:12 記者鮑建信／高雄報導
    許姓車商涉嫌假竊盜真詐財案，被重複判刑後，向高雄高分院提起再審成功。（記者鮑建信攝）

    許姓車商涉嫌假竊盜真詐財案，被重複判刑後，向高雄高分院提起再審成功。（記者鮑建信攝）

    中古車行許姓老闆與呂姓友人等勾結，涉嫌假借賓士車失竊，詐得上百萬元理賠金後，他被依竊盜罪判刑7月定讞，後來詐保案東窗事發，又被判刑8月，許某不甘被剝兩層皮，聲請再審翻案，高等法院高雄分院將竊盜部分改判無罪。

    據了解，2018年間，經營中古車公司的許男，將賓士賣給王姓男子後，王再轉售給呂姓男子駕駛。9月30日凌晨，呂男把車停在高雄市新興區林森一路路邊，許男再持備份鑰匙前往把車開走。呂男報案並向保險公司請領108萬元理賠金後，並轉交許、王2人。

    警方循線逮捕許男後，全案依竊盜罪嫌，函送高雄地檢署偵查、起訴，並被高雄高分院判處有期徒刑7月定讞入監服刑﹔許男則辯稱是因王男積欠車款，所以把車開走，否認犯行。

    後來，警方擴大追查，赫然發現許男等3人自導自演，涉嫌假借車輛失竊，詐領理賠金，傳喚許等人到案說明，釐清案情後，依詐欺取財罪嫌，將許男和王男送辦，呂則涉及偽證罪一併移送，許男另被依詐欺取財罪，判處有期徒刑8個月。

    許男同一案件，卻被判刑2次，於是針對竊盜罪部分，提起再審後，被高等高雄分院改判無罪，可上訴。

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