橋頭地檢署檢察官周韋志、段可芳 榮獲「法務部模範公務人員」

檢察官周韋志榮獲法務部鄭銘謙部長頒獎。（橋頭地檢署提供）

分別偵辦中天主播「馬德」共諜案、「美濃大峽谷案」的橋頭地檢署檢察官周韋志、段可芳榮獲「法務部模範公務人員」，25日由檢察長郭景東及家屬陪同，前往法務部接受部長鄭銘謙公開表揚。

「法務部模範公務人員」為法務部體系指標性之榮譽，檢察官欲獲此殊榮，須先經各機關初審遴薦，再由法務部考績委員會複審，並擇優推薦參加行政院模範公務人員選拔，遴選標準極為嚴格。

請繼續往下閱讀...

周韋志長年投入國家安全及肅貪案件偵辦，辦案經驗豐富，去年偵辦海軍陸戰隊某中士洩密案件開始，指揮專案團隊發動5波搜索，進一步偵破中天主播綽號「馬德」記者共諜案，共羈押超過20名被告，堪稱近年重大規模的共諜案件，對維護國家安全及社會安定具有重大貢獻。

段可芳則於偵辦重大「綠能蟑螂」案件中，成功將涉犯貪污犯罪之民代繩之以法，獲檢察總長親自嘉勉，此外，指揮警調單位執行「大高雄地區護土專案」，偵破「美濃大峽谷案」農地遭法盜採土石及回填廢棄物之重大環保犯罪案件，並成功起訴市議員助理幕後不法集團；另曾破獲全台首件「假幣店、真水房」複合式詐欺洗錢案件。

檢察官段可芳（右 3）榮獲法務部鄭銘謙部長頒獎（橋頭地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法