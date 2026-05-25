小心熱傷害！女山友蘭潭步道健行突胸悶 嘉市消防員背下山送醫

女山友出現胸悶等症狀無法行走，消防員背負救援下山。（嘉義市消防局提供）

一名年約64歲女山友今天上午到嘉義市蘭潭筍寮步道登山健行，不料因山路崎嶇、天氣炎熱，女山友出現胸悶情形無法行走，通報119求助，嘉市消防局派員趕抵，女山友意識清楚，但血壓不穩定，立即急救處置，由消防人員背負下山，送往嘉義基督教醫院救治。

時序入夏，各地近日氣溫炎熱，嘉義市今上午10點許達攝氏32度。市消防局10點09分接獲報案，在蘭潭筍寮步道27號標誌處有民眾身體不適，立即派遣第二消防大隊蘭潭分隊救護車前往救援。

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消防人員從筍寮步道起點進入，在蘭潭筍寮步道27號標誌處發現女山友，女子表示，山路崎嶇難走，而且天氣太熱，導致胸悶、身體不適，無法行走；消防人員評估，女子意識清醒，脈搏、血氧正常，但收縮壓135毫米汞柱、舒張壓35毫米汞柱，立即給予心電圖監測救護，人力背負女子下山送醫。

市消防局提醒，民眾登山前應查看天氣預報，攜帶冷卻涼爽小物，並衡量自身體力是否可完成往返路線；準備充足食物及飲水，準備燈具及口哨，攜帶行動電源，手機安裝登山APP。

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