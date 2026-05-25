偵辦徐春鶯、謝宜容案立功 檢察官黃佳彥獲頒法務部模範公務員

檢察官黃佳彥（圖右）獲今年度「法務部模範公務人員」，左為法務部長鄭銘謙。（新北檢提供）

「法務部模範公務人員」被譽為法務部公務人員的最高殊榮，新北地檢署今年度推薦偵辦並起訴曾任民眾黨新住民委員會主委的中配徐春鶯涉反滲透法及勞動部勞發署北分署前分署長謝宜容貪瀆的檢察官黃佳彥角逐，經層層評選後獲獎，今日由檢察長郭永發陪同至法務部接受部長鄭銘謙公開表揚，堪稱為檢察官中的菁英。

新北檢指出，黃佳彥是司法官51期結業，檢察官資歷超過10年，歷任本署重大刑案、打擊民生犯罪、企業犯罪、檢肅黑金等專組，深耕各類犯罪偵查領域，承辦案件認真周延、盡心盡力。

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新北檢表示，黃佳彥承辦的案件中，包括查獲首例大量門號驗證碼機房，促使金融、電信、網通各機關與電商業者完善制度，自源頭減少案件數量的民生犯罪案件；偵辦勞動部勞發署北分署前分署長謝宜容貪瀆案，因蒐證縝密明確，而使被告於偵審中均認罪的肅貪案件；亦有反滲透法施行後，首次查獲中共透過中配長期布建、滲透國內政黨，介入我國選舉實態的國安案件。

新北檢表示，本次黃佳彥能夠順利獲獎，新北檢與有榮焉；新北檢檢察官長期以來，在全國最高案量負擔下，仍堅守崗位，從不懈怠，偵辦各類刑案，貫徹政府政策，打擊黑、金、槍、毒、詐等諸多犯罪型態，終能獲得此一殊榮，實值肯定。

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