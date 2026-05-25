警政署全台強力掃蕩喪屍煙毒 專案首日揪出100名毒駕犯嫌

新北市中和警方執行取締毒駕威力路檢勤務，進行人車分離盤查。（記者姚岳宏翻攝）

近來發生多起毒駕衝撞導致重大死傷，為防制毒駕肇事，警政署昨通令全國各警察局，全面啟動「查緝毒駕及打擊喪屍煙毒」專案，首日即展現強大執法效能。截至今天下午，全國共查獲1處毒品分裝場、供毒犯嫌14人次及施用持有者82人次，查扣302公克毒品、74顆煙彈與6瓶煙油，並逮捕100人次毒駕犯嫌，展現警方打擊毒駕的決心。

本次專案針對「強化毒駕查緝」與「打擊喪屍煙毒」兩大主軸，即起至6月17日，展開為期3週的專案執法期，全面鎖定俗稱「喪屍煙毒」的依托咪酯類毒品進行取締，針對分裝場、販賣及持有者加強查緝以溯源斷根，並從6月18日延續至8月底進入道路安全期，結合暑期青春專案，依各轄區特性持續強力攔查，徹底阻斷毒駕危害。

請繼續往下閱讀...

由於本月23日新北市中和區發生一起毒駕衝撞肇事，導致1死1傷的重大憾事，新北市警局也一連3天執行「雷霆掃蕩」勤務，動員精銳警力，在易發生毒駕的重點時段與路段實施高強度路檢，嚴格執行人車分離盤查，並責成新北警方務必全力查緝相關不法情事。

針對中和區的毒駕憾事，新北市警局長方仰寧痛心表示，無辜民眾傷亡讓原本美好的家庭被無形撕裂，他對此感到無比憤怒。他強調，新北市警局的執法目標，是讓毒駕者一上路就被同仁攔查取締，防堵任何傷亡車禍發生，新北警方將全面展開鐵腕查緝，持續運用科技設備與精準執法方式，以最強硬手段壓制毒駕犯罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法