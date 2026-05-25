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    首頁 > 社會

    台南半年865件毒駕 議員林冠維提議前科犯換照應強制驗尿

    2026/05/25 19:07 記者王姝琇／台南報導
    今年前4個月毒駕件數全國暴增2.7倍，台南市議員林冠維（右）促中央修法，明訂前科犯換照應強制驗尿。（記者王姝琇攝）

    今年前4個月毒駕件數全國暴增2.7倍，台南市議員林冠維（右）促中央修法，明訂前科犯換照應強制驗尿。（記者王姝琇攝）

    台南市議員林冠維今針對毒駕問題向市府下戰帖。林冠維指出，今年前4個月全國毒駕件數暴增2.7倍，台南半年也累積865件，要求市府向中央提案，針對毒品前科者實施駕照效期限制，換照須檢附「驗尿陰性證明」。

     

    林冠維今天質詢秀出警政署與內政部的統計，今年1至4月，全台查獲毒駕案高達4725件，較去年同期暴增2.7倍，已超越2024年總和。直言，台南半年來也發生865起毒駕案件，毒駕撞進商店、拒捕飛車撞爛，造成騎士及家庭無辜慘死悲劇。

     

    林冠維痛批，毒駕比酒駕更難防，吸毒者在路上眼神渙散、敏銳度喪失，對路人來說根本是死神在開車。他指出，雖然今年5月13日起，中央已修法通過毒駕可實施「預防性羈押」，但這仍屬後端處置。他向市長黃偉哲具體建言，市府應建請中央修法或授權，對於有毒品前科、且持有駕照的「治安顧慮人口」，應限制其駕照效期僅為1年，且每年換照時必須檢附「毒品檢測陰性證明」，若檢測呈陽性就不予更新，從源頭鎖定高風險族群。

     

    市長黃偉哲表示，數據增加主因是事故後加強快篩「把燈打開了」。警察局長林國清補充，目前每日編排攔查並約制轄內900多位毒品人口。市長允諾將在行政院會由副市長提案，建請中央授權地方對毒品人口實施換照限制。

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