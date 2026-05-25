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    消防弟兄冷氣有限！白喬茵：曾有隊員考慮擺募款箱付電費

    2026/05/25 18:57 記者王榮祥／高雄報導
    高雄市議員白喬茵（右）質疑消防分隊管控冷氣過嚴，要求訂定合宜規範。（記者王榮祥翻攝）

    高雄市議員白喬茵（右）質疑消防分隊管控冷氣過嚴，要求訂定合宜規範。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員白喬茵質疑消防隊冷氣管控太嚴，市長陳其邁答詢表示可能是個案，各單位有各自的規範！白喬茵質詢後PO出另位消防隊員爆料，「沖澡後只能吹電扇坐地板降溫，好想直接擺出募款箱付電費」。

    白喬茵表示，上午質詢結束後，手機馬上又傳來另外一個分隊消防員的經歷，指「沖澡後只能吹電扇坐地板降溫，好想直接擺出募款箱付電費」，不過該隊員也提到，管控冷氣其實要看分隊主管。

    白喬茵指出，2年前開始揭發這問題，當時消防局長主張沒有禁止外勤隊員開冷氣，但事實就是電費超標、各級幹部就可能被叫去開會，昨天發文的役男也在遭遇網路辱罵後刪文道歉；難道消防局長官寧願過度犧牲消防員權益、也要追求帳面績效嗎？

    白喬茵替消防隊員發聲，備勤待命隨時出勤打火，打火時可能穿著全套裝備在高溫火場搏命，回隊後需要充分休息才能應付下一次任務；但現在的情況是，備勤時熱到無法好好休息，救災回來也無法在舒服環境恢復體力，這都直接影響救災效率與隊員安全。

    她批判市府連基本工作環境都不願提供，根本違反近期一直強調的消防職業安全，要求市府務必針對各分隊冷氣規定做統計，核對是否與實際情形有出入，也希望未來相關規定可明訂開放時間、溫度及出勤救火後幾小時內特例開放等規定，讓每個分隊都有依循標準，不是局長一句「我沒有不準他們開冷氣」，就打發掉所有質疑的聲音。

    高雄市議員白喬茵PO出消防隊員披露的冷氣使用情況。（記者王榮祥翻攝）

    高雄市議員白喬茵PO出消防隊員披露的冷氣使用情況。（記者王榮祥翻攝）

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