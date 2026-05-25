向毒駕宣戰！台南警高強度路檢查獲21件毒品陽性

台南市三分局警方加強路檢、防杜毒駕、酒駕不法害人情事。（民眾提供）

近期國內發生多起毒駕肇事案，造成無辜民眾傷亡，南市警局三分局針對易發生毒駕的重點時、路段，全面發動高強度路檢及攔查勤務，統計今年迄今，三分局已查獲疑似毒駕案45件，其中21件檢驗確認毒品陽性反應，均移送檢方偵辦。

日前南市警三分局安中派出所員警夜間巡邏時，於海佃路3段見1輛汽車行車軌跡偏移車道，且變換車道未打方向燈，即趨前攔查，該車駕駛加速逃逸拒絕受檢，員警立即通報攔截圍捕，最後在安南區海中街攔截到該車。

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員警從該車駕駛身上與車上搜出一級毒品海洛因、二級毒品安非他命及依托咪酯喪屍煙彈等，幸在未釀成車禍事故前，成功攔停車輛、依法偵辦。

南市警三分局組成專案小組向上溯源，積極追查毒品來源與嫌犯經常聚集處所，專案員警埋伏蒐證、待時機成熟，於安南區海中街附近民宅，查獲1名有9年徒刑的通緝犯及2名嫌疑人，另起出許多海洛因、安非他命及依托咪酯喪屍煙彈、煙油等一、二級毒品，瓦解毒害根源。

台南市三分局警方查緝毒駕，起獲海洛因（右下）、安非他命（左下）、依托咪酯喪屍煙彈（左上）等毒品。（記者王俊忠翻攝）

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