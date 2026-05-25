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    首頁 > 社會

    台北信義餐酒館爆持刀衝突毆安管 5少男女送辦

    2026/05/25 16:50 記者陸運鋒／台北報導
    警方獲報到場，於周邊搜尋滋事的少年少女。（記者陸運鋒翻攝）

    警方獲報到場，於周邊搜尋滋事的少年少女。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市信義區松壽路一間餐酒館發生持刀傷人事件，陳姓少年等5人想要從安全門離去時，因正值打烊時段管制出入，楊姓安管見一行人踹門上前制止，雙方因此爆發口角，楊男被噴灑辣椒水圍毆，甚至遭持刀劃傷，信義分局警方獲報趕抵，陸續將5名少年、少女帶回依法究辦。

    警方調查，16歲陳姓、丁姓等5名未成年男女，昨天（24日）凌晨2時許，從該餐酒館進入，想要從後方安全門離去時，因餐酒館打烊期間，安全門進行管制，一行人見無法將門開啟，便出腳踹門，28歲楊姓安管見狀後，連忙上前制止。

    怎料，陳姓少年等人與楊男起口角後，丁姓少年隨即拿出辣椒水，朝楊男臉部噴灑，另外2人則出拳圍毆，陳少甚至拿出折疊刀揮舞，而楊男上前奪刀時遭到劃傷雙手，店家發現後連忙報案。

    據指出，警方獲報松壽路某餐酒館外發生糾紛，立即派員到場處理，隨即通報救護車前來，將頭、臉及手部受傷的楊男送醫治療，一度轉入加護病房觀察，目前轉普通病房幸無生命危險。

    警方說，第一時間到場時，已將2名在附近的滋事少年帶回偵辦，於當天中午再通知其餘3人到案說明，詢後依妨害秩序、傷害及少年事件處理法等罪嫌移請台北地方法院少年法庭審理。

    警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿以暴力方式解決問題，更不得持械滋事，以免觸法。

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