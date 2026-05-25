桃園龜山貨車撞機車釀1重傷！ 社群力量助找到行車錄影

桃園市龜山區文化一路、復興一路路口往龜山方向日前發生營業大貨車與同向機車發生擦撞車禍。（圖由警方提供）

桃園市龜山區文化一路、復興一路路口往龜山方向日前發生營業大貨車與同向機車發生擦撞車禍，尚有騎士1人仍在加護病房觀察中。自稱傷者家屬在臉書公布後方車輛的行車記錄器畫面表示，「媽媽，兒子看了監視器畫面，心好痛，被撞的一刻好痛好痛，對方公司竟然調不出來監視器來，警察也沒辦法調出來，我們透過好多好多社團才找到真相，藉由網路世界幫忙，終於找到真相」。

對此，龜山警分局龜山交通分隊小隊長曹永政今日說明，本月15日晚上9時30分許，游姓男子駕駛營業大貨車與同向謝姓女騎士發生擦撞，另波及林姓女子駕駛的轎車。該起事故造成謝女傷勢嚴重，目前在加護病房治療，機車乘客馬姓男童則是身體輕微擦挫傷，沒有大礙。

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從影片中可以看到，謝女騎機車載著男童，遭貨車猛撞，兩人連人帶車在地上滾了約半圈，男童馬上忍痛站起來舉手呼救，一旁的外送員與熱心民眾則趕緊衝過去協助。

龜山交通分隊說明，事發當下，警、消立即到場將謝女、馬男緊急送醫救護，目前謝女傷勢嚴重仍在加護病房觀察中，男童則只有輕微擦挫傷。經檢測當事人酒測值均為0，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清。

警方呼籲，民眾駕駛車輛應保持適當安全距離，以確保行車安全。

桃園市龜山區文化一路、復興一路路口往龜山方向日前發生營業大貨車與同向機車發生擦撞車禍。（圖由警方提供）

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