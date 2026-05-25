無照三貼外車道直接左轉遭撞 騎士、乘客拖行3米

花蓮縣吉安鄉中正路一段與仁里一街口發生一起汽機車碰撞事故。（警方提供）

花蓮縣吉安鄉中正路一段與仁里一街口發生一起汽機車碰撞事故，30歲陳姓女子無照騎乘機車「三貼」搭載兩名乘客，在路口準備左轉時，從外側車道切入與同向一輛直行的汽車發生側撞。因撞擊力道不小，機車與後座乘客遭汽車往前拖行約三公尺，造成機車上三人手腳多處擦挫傷，所幸送醫後均無生命危險，雙方駕駛均無飲酒，詳細肇事原因仍待警方釐清。

吉安警分局調查，這起車禍發生在23日晚間8點多。當時50歲沈姓女子駕駛汽車，沿著仁里橋由北往南行駛，行經中正路一段與仁里一街口時，原本疑似打算左轉，且一旁同側的機車乘客也伸手示意準備左轉。不料，沈女疑似發現該路口並非目的地，臨時改變心意改為直行。

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此時，跟在後方的另一輛機車由陳姓女子騎乘，正準備跟著前方友人左轉，兩車當場在路口發生側撞。撞擊發生後，汽車第一時間疑似緊張並未停下，導致陳女的機車與後座乘客遭車輛往前拖行約三公尺才停下，巨大聲響嚇得附近住戶紛紛跑出查看並協助報警。

仁里派出所員警獲報趕抵現場協助救人。警方指出，機車騎士陳姓女子當時違規超載，機車上同時附載25歲武姓女子及4歲吳姓女童。這起碰撞造成機車上三名大人小孩手腳多處擦挫傷，隨即由救護車送往醫院治療，所幸皆無生命危險。

警方現場對雙方駕駛進行檢測，確認沈姓汽車駕駛與陳姓機車騎士的酒測值均為零，並無飲酒情事。不過警方清查身分時，發現陳姓女騎士並未持有合格駕駛執照，已依法進行記錄。

吉安分局呼籲，民眾駕駛車輛上路應時刻保持警覺，機車附載人員時務必遵守限乘人數規定。同時提醒用路人，車輛行經路口時應建立「路口路權」及防衛駕駛觀念，轉彎車應讓直行車先行，並隨時注意周遭車況、減速慢行，以確保行車安全。

花蓮縣吉安鄉中正路一段與仁里一街口發生一起汽機車碰撞事故

花蓮縣吉安鄉中正路一段與仁里一街口發生一起汽機車碰撞事故

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