打擊犯罪創與歐洲國家「跨國取證」首例 王念珩獲選法務部模範公務員

桃園地檢署檢察官王念珩獲選法務部模範公務員。（圖由桃檢提供）

法務部於今（25）日舉行「115年模範公務人員頒獎典禮」，表揚盡責認真足為表率的法務部同仁，並由法務部部長鄭銘謙親自授獎，桃園地檢署檢察官王念珩因偵辦毒品、環保犯罪案件，展現檢察官價值而獲此殊榮。

桃檢表示，王念珩為司法官61期，從事檢察官工作3年多，分發桃檢以來，除偵辦一般案件認真盡責，均能妥適處理案件外，更秉持嚴謹治事與守護正義的初衷，在案件偵辦中展現卓越的專業素養，及具備突破傳統執法困境的勇氣與前瞻性，他於偵辦跨國毒品郵包案時，為完備證據鏈，親赴比利時實地司法取證，此舉創下我國與歐洲國家「跨境取證」的首例，不僅打擊跨境毒品犯罪，更為我國刑事司法互助建立了極具價值的指標性範本。

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王念珩更於去年一連偵辦數起國土犯罪案件，指揮破獲馬可斯公司非法處理萬餘公噸廢塑膠假裝貨物出口案，追訴不法所得高達3.9億元，成功阻斷不法集團損害國家形象及破壞國土環境的鏈結；另在偵辦廢土回填案件時，詳細耙梳事證，發覺有公務員勾結犯罪集團，展現除惡務盡的決心，進而查獲官警及稽查員集體收賄「案外案」，面對長期非法繞流排放污水案件，屢次蒐證均因故無功而返，仍契而不捨，多次與偵辦團隊持續埋伏蒐證，見渠等鬆懈排放污水時機成熟，隨即執行並一舉查獲該犯罪集團。

桃檢表示，王念珩在國土保育的傑出貢獻，去年環境部舉辦「榮耀查緝先鋒」表揚大會，獲頒查緝有功人員，並接受行政院院長親自表揚，其優異事蹟橫跨國際司法合作、國土保育及廉政肅貪等，展現檢察官工作價值，在在顯示王念珩不僅平時檢察業務工作認真負責，在辦案深度上挖掘真相上也勇於接受挑戰，體現公務人員積極任事、勇於承擔的精神，今日獲獎實至名歸。

頒獎典禮由最高檢察署檢察代理檢察總長徐錫祥、臺灣高等檢署檢察長張斗輝、桃檢檢察長張春暉等人到場觀禮，場面盛大隆重。

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