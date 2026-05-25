劇情大翻轉！救溺變圍捕 海巡緝獲2越南籍失聯移工

落海救溺變圍捕，海巡緝獲2越南籍失聯移工。（記者鄭淑婷翻攝）

海巡署北部分署第八岸巡隊永安安檢所昨（24）日下午4點多獲報，桃園市新屋區綠色隧道觀海亭一帶有2人落海，立即派員趕赴現場並通報第三巡防區指揮部調派巡防艇馳援，豈料，2人自行上岸後，見海巡人員靠近竟拔腿逃逸，救援行動瞬間轉為圍捕勤務，海巡人員啟動攔截圍捕機制，迅速將2人壓制，一查原來2人是越南籍失聯移工，另也查獲1名台籍雇主。

當時海巡人員抵達後，發現2名落海民眾均穿著救生衣正自行上岸中，遂上前關懷並欲確認身分，2人見狀隨即拔腿逃逸，海巡人員立即展開追捕，先於新屋區觀海一路防風林逮捕其中1人，另1人則藏匿防風林內，疑似聯繫雇主接駁，海巡人員隨即擴大攔查，於綠色隧道深圳六街附近發現可疑紅色小客車，車內共有1名台籍男子及另1名失聯移工，該移工見狀企圖逃逸，經海巡人員以優勢兵力包抄圍捕後控制。

請繼續往下閱讀...

經查2名落海者為失聯移工，台籍男子則是雇主，全案訊後，2名越南籍失聯移工依違反入出國及移民法，移送移民署新竹市專勤隊，辦理後續收容、裁罰及強制驅逐出境等事宜，台籍雇主則依違反就業服務法，函送桃園市政府勞動局裁處。

第八岸巡隊表示，海巡單位除執行海域救生救難任務外，也持續強化港區、岸際及治安熱點巡查工作，嚴防各類不法情事發生，民眾若於岸際、港口或海域發現可疑人車、非法僱用、偷渡、走私或其他不法情事，可隨時撥打「118」海巡服務專線通報，海巡單位將立即派員查處，共同守護海岸安全與社會治安。

落海救溺變圍捕，海巡緝獲2越南籍失聯移工。（記者鄭淑婷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法