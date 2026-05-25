吉普車駕駛未在車禍現場、酒測超標未以現行犯移送 埔里警坦承疏失

埔里桃米巷24日下午發生吉普車與小貨車對撞車禍，警消人員趕至救援和處理。（埔里警方提供）

埔里鎮郊區週日下午發生吉普車與小貨車對撞車禍，小貨車駕駛夾在車內受傷，由警、消協助脫困送醫，吉普車駕駛當時不在車內，警方後來在路邊商店階梯發現，該駕駛酒測值高達0.87毫克，員警未以現行犯隨案移送遭對方家屬質疑，埔里警方坦承員警疏失，並強調後續將追究相關人員疏失責任。

埔里警分局指出，該起交通事故發生在昨日（24日）下午4時03分許，一部由64歲陳姓男子駕駛的吉普車，與一部由59歲邱姓男子駕駛的小貨車，在埔里鎮桃米巷對撞，小貨車毀損嚴重，玻璃破裂，警、消獲報後到場救援、處理，邱姓男子當時夾在駕駛座受困，消防人員破壞車體，拉出受困車內的駕駛送醫救治。

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當時該部吉普車有被處理員警移置並扣車，但是車禍處理過程中，吉普車駕駛沒在車禍現場，員警後續依現場勘查跡證與查證周邊在場人之後，發現吉普車陳姓駕駛在附近商店階梯上休息，陳男承認就是肇事車輛駕駛人，員警對其實施酒測後，他的酒測值高達0.87mg/L，即明顯酒駕肇事。

埔里警分局說，事故發生後，員警考量救護傷患優先，且還有釐清及查證的必要，因此只先針對車輛移置保管，也完成筆錄製作。有關員警誤認陳男非屬現行犯而毋須隨案移送等認事用法疏失，後續將依規定追究相關人員疏失責任，並加強員警教育訓練。

吉普車在發生事故後，駕駛不在現場。（埔里警方提供）

小貨車嚴重毀損，該車駕駛受困駕駛座受傷。（埔里警方提供）

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