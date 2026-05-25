高雄大樓下「磁磚雨」砸中騎士 建管處下令限期改善

高雄大樓下磁磚雨，現場完成危險區域警戒。（計管處提供）

高雄市區一棟大樓的外牆磁磚，今（25）日上午突然掉落，砸種一名路過的機車騎士，幸無大礙；工務局建管處要求所有權人限期改善，必要時進行外牆安全檢查及修繕，若經查涉有未善盡建築物維護管理責任情形，也將依法裁處。

今天上午10點半，當時有3名騎士在五福一路、金門街口停等紅燈，豈料旁邊某大樓的磁磚突然掉落，一名騎士閃避不及被砸到，幸好無大礙，立即騎走遠離現場。

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建管處表示，獲報後已立即派員前往現場了解，並會同相關單位進行勘查。針對建築物外牆剝落部分，將先要求建築物所有權人或管理委員會立即完成危險區域警戒及緊急處置，避免再次發生掉落情形，以維護公共安全。

建管處指出，後續本處將依《建築法》相關規定，要求所有權人限期改善，必要時辦理外牆安全檢查及修繕；若經查涉有未善盡建築物維護管理責任情形，也將依法裁處。

建管處也呼籲各大樓管理委員會及所有權人，應定期巡檢建築物外牆及附掛物，尤其屋齡較高建物，更應加強維護管理，避免類似事件再次發生。

現場掉落的磁磚。（建管處提供）

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