為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    基警緝毒遭辣椒水波及送醫 副市長邱佩琳慰問

    2026/05/25 15:42 記者俞肇福、吳昇儒／基隆報導
    基隆市副市長邱佩琳（前排中）前往基隆市警察局大武崙派出所，代表市長謝國樑慰問關心。（基隆市政府提供）

    基隆市副市長邱佩琳（前排中）前往基隆市警察局大武崙派出所，代表市長謝國樑慰問關心。（基隆市政府提供）

    基隆市警察局大武崙派出所員警於前天（23日）持搜索票查緝民宅分裝毒品，當場逮捕3名犯嫌，但過程中，蔡姓男子卻激烈反抗，駕車衝撞警車，員警以辣椒水制伏過程中受波及送醫。基隆市副市長邱佩琳今天（25日）代表基隆市長謝國樑慰問表達關心及敬佩，同時了解目前員警裝備需求，她提到在有限的財政下，期待可以編列預算更新警車，也鼓勵企業捐贈。

    邱佩琳提到，對於毒品或是毒駕絕對零容忍，感謝英勇的員警挺身而出制伏嫌犯，在平時穩定受訓及裝備齊全的情況下，順利完成任務，感謝他們對於基隆治安的全力以赴。

    邱佩琳表示，目前的警車裝備受到中央更新年限及公里數的限制，然而基隆除了潮濕多雨，更是充滿山路及山坡地，對於車子的消耗更是嚴重。她提到在財政允許的情況下，會與謝市長、基隆市警察局討論協調，提高編列相關預算，讓員警的警車裝備可以更安全有力。

    邱佩琳呼籲，基隆市政府接受企業捐贈，汰舊換新15台復康巴士及多輛救護車，未來若有企業願意捐贈警車，也能將警車列為考量。

    基隆市副市長邱佩琳前往基隆市警察局大武崙派出所，代表市長謝國樑慰問關心。（基隆市政府提供）

    基隆市副市長邱佩琳前往基隆市警察局大武崙派出所，代表市長謝國樑慰問關心。（基隆市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播