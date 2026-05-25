基警緝毒遭辣椒水波及送醫 副市長邱佩琳慰問

基隆市副市長邱佩琳（前排中）前往基隆市警察局大武崙派出所，代表市長謝國樑慰問關心。（基隆市政府提供）

基隆市警察局大武崙派出所員警於前天（23日）持搜索票查緝民宅分裝毒品，當場逮捕3名犯嫌，但過程中，蔡姓男子卻激烈反抗，駕車衝撞警車，員警以辣椒水制伏過程中受波及送醫。基隆市副市長邱佩琳今天（25日）代表基隆市長謝國樑慰問表達關心及敬佩，同時了解目前員警裝備需求，她提到在有限的財政下，期待可以編列預算更新警車，也鼓勵企業捐贈。

邱佩琳提到，對於毒品或是毒駕絕對零容忍，感謝英勇的員警挺身而出制伏嫌犯，在平時穩定受訓及裝備齊全的情況下，順利完成任務，感謝他們對於基隆治安的全力以赴。

請繼續往下閱讀...

邱佩琳表示，目前的警車裝備受到中央更新年限及公里數的限制，然而基隆除了潮濕多雨，更是充滿山路及山坡地，對於車子的消耗更是嚴重。她提到在財政允許的情況下，會與謝市長、基隆市警察局討論協調，提高編列相關預算，讓員警的警車裝備可以更安全有力。

邱佩琳呼籲，基隆市政府接受企業捐贈，汰舊換新15台復康巴士及多輛救護車，未來若有企業願意捐贈警車，也能將警車列為考量。

基隆市副市長邱佩琳前往基隆市警察局大武崙派出所，代表市長謝國樑慰問關心。（基隆市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法