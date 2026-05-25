為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中壢男斑馬線違停神情異常 警查獲安非他命、毒品快篩陽性

    2026/05/25 15:38 記者李容萍／桃園報導
    毒駕抓到了！中壢男斑馬線違停，神情恍惚全都露引警盤查。（警方提供）

    毒駕抓到了！中壢男斑馬線違停，神情恍惚全都露引警盤查。（警方提供）

    毒駕害命事件頻傳引發社會高度關注，據警政署統計，今年1至4月間全國就已查獲4725件毒駕案件。桃園市警察局中壢警分局持續強化防制毒駕勤務，中壢派出所昨（24）日晚間7時許巡經中壢區九和一街時，發現41歲徐姓男子駕駛黑色福特轎車違規停放於行人穿越道上，便上前盤查。

    過程中，員警察覺徐男神情異常，經進一步查察後，當場於車內查獲第二級毒品安非他命3包及安非他命吸食器1組，警方隨即對徐男實施毒品唾液快篩，結果呈現安非他命及甲基卡西酮陽性反應，訊後依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送偵辦。

    中壢警分局長林鼎泰表示，施用毒品後，容易造成精神恍惚、注意力下降、反應遲緩、判斷力失常等情形，嚴重影響駕駛能力，與酒後駕車同樣具有高度公共危險性，極易危及其他用路人生命安全。毒駕不僅危害自身安全，更可能造成無辜民眾傷亡，分局將持續編排專案臨檢，結合路檢、巡邏等各式勤務，加強可疑車輛攔查，並持續精進員警查緝技巧，全力遏止毒駕案件發生，守護民眾交通安全。

    林說，警政署及市警局持續大力推動毒品唾液快篩試劑配發與運用，中壢分局今年2月並獲民間熱心企業捐贈1000組毒品唾液快篩試劑，進一步提升第一線員警查緝毒駕效能。經統計中壢警去年共查獲毒駕案件241件，而今年截至5月24日，已查獲130件，顯示警方持續強化查緝量能，積極防制毒駕危害用路人安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    毒駕抓到了！中壢男斑馬線違停，神情恍惚全都露引警盤查。（警方提供）

    毒駕抓到了！中壢男斑馬線違停，神情恍惚全都露引警盤查。（警方提供）

    毒駕抓到了！中壢男斑馬線違停，神情恍惚全都露引警盤查。（警方提供）

    毒駕抓到了！中壢男斑馬線違停，神情恍惚全都露引警盤查。（警方提供）

    毒駕抓到了！中壢男斑馬線違停，神情恍惚全都露引警盤查。（警方提供）

    毒駕抓到了！中壢男斑馬線違停，神情恍惚全都露引警盤查。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播