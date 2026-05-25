中壢男斑馬線違停神情異常 警查獲安非他命、毒品快篩陽性

毒駕抓到了！中壢男斑馬線違停，神情恍惚全都露引警盤查。（警方提供）

毒駕害命事件頻傳引發社會高度關注，據警政署統計，今年1至4月間全國就已查獲4725件毒駕案件。桃園市警察局中壢警分局持續強化防制毒駕勤務，中壢派出所昨（24）日晚間7時許巡經中壢區九和一街時，發現41歲徐姓男子駕駛黑色福特轎車違規停放於行人穿越道上，便上前盤查。

過程中，員警察覺徐男神情異常，經進一步查察後，當場於車內查獲第二級毒品安非他命3包及安非他命吸食器1組，警方隨即對徐男實施毒品唾液快篩，結果呈現安非他命及甲基卡西酮陽性反應，訊後依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送偵辦。

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中壢警分局長林鼎泰表示，施用毒品後，容易造成精神恍惚、注意力下降、反應遲緩、判斷力失常等情形，嚴重影響駕駛能力，與酒後駕車同樣具有高度公共危險性，極易危及其他用路人生命安全。毒駕不僅危害自身安全，更可能造成無辜民眾傷亡，分局將持續編排專案臨檢，結合路檢、巡邏等各式勤務，加強可疑車輛攔查，並持續精進員警查緝技巧，全力遏止毒駕案件發生，守護民眾交通安全。

林說，警政署及市警局持續大力推動毒品唾液快篩試劑配發與運用，中壢分局今年2月並獲民間熱心企業捐贈1000組毒品唾液快篩試劑，進一步提升第一線員警查緝毒駕效能。經統計中壢警去年共查獲毒駕案件241件，而今年截至5月24日，已查獲130件，顯示警方持續強化查緝量能，積極防制毒駕危害用路人安全。

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毒駕抓到了！中壢男斑馬線違停，神情恍惚全都露引警盤查。（警方提供）

毒駕抓到了！中壢男斑馬線違停，神情恍惚全都露引警盤查。（警方提供）

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