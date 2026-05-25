高雄轎車疑未保持距離釀擦撞，路人不滿指責引爆衝突。（民眾提供）

高雄市新興區八德、忠孝路口，今（25）日上午9時30分發生汽機車擦撞車禍，因路人潘姓男子不滿轎車疑未保持距離，趙姓駕駛（35歲）還數落機車騎士，引發潘不滿，2人大打出手，警方獲報趕至現場，將情緒失控趙男壓制，並把2人帶回派出所調查。

新興分局指出，新興區八德一路與忠孝一路口今天發生交通事故，巡邏警組立即趕赴現場處理，經查，趙男（35歲）駕駛轎車與王男（29歲）騎乘機車，雙方沿八德一路由西向東直行時，疑轎車未保持安全距離碰撞到前方機車。

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據了解，在等候員警處理期間，路過民眾潘姓男子（46歲）因見趙男不斷指責騎士，且趙男因不滿潘男介入，雙方發生肢體衝突。

警方到場後立即將相關人員隔離，並將情緒失控趙男壓制，將雙方帶回派出所調查、約制。

經了解，涉案雙方均表示不提出告訴，警方依違反《社會秩序維護法》相關規定，移請裁處，警方呼籲，民眾遇有糾紛情事應保持冷靜，理性面對溝通，避免因情緒失控衍生不必要之衝突而觸法。

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