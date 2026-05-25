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    115年地方公職人員選舉將至 基檢成立聯合「查察妨害選舉執行小組」

    2026/05/25 14:30 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆檢署檢察長陳佳秀（左5）與基隆市警察局長林信雄（右5）等地方司法、警政、政風等機關首長今日前往基隆地檢署參與「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆檢署檢察長陳佳秀（左5）與基隆市警察局長林信雄（右5）等地方司法、警政、政風等機關首長今日前往基隆地檢署參與「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式。（記者吳昇儒翻攝）

    115年地方公職人員選舉，將於11月28日舉行，基隆地檢署為確保選舉公平、公正，除了在4月9日召開「選舉查察期前策略會議」外，今日由檢察長陳佳秀為召集人集結轄區警、調、廉及移民等機關成立「查察妨害選舉執行小組」，並舉行揭牌儀式，全力嚴防各種破壞公平選舉的不法行為，以守護民主價值。

    基隆地檢署指出，基隆選區及部分新北市選區即將於115年11月28日進行「115年地方公職人員選舉」，為維持公平選舉，邀請業務執行秘書主任檢察官黃聖、林思吟、陳柏文主任檢察官與基隆市警察局局長林信雄、調查局基隆市調查站主任黃淑華、新北市調查處新店調查站主任高志豪等單位首長，共同參與揭牌儀式。

    檢察長陳佳秀指出，將嚴查賄選及暴力、斬斷選舉賭盤、防堵假訊息干擾、阻絕境外勢力介選，提醒各機關有聞必查、有據必辦，務必嚴守程序正義，全力執法，確求本次選舉之公平、公正，維繫得來不易的民主成果。

    此外，民眾若有賄選情資，可撥打法務部檢舉賄選專線「0800-024-099，撥通後再按4」，檢舉人身份將絕對保密，且若檢舉案件經查證屬實並因而查獲妨害選舉情事，最高可獲檢舉獎金2千萬元。

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