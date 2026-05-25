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    首頁 > 社會

    欠稅、交通罰單不繳！名車遭扣 6月2日法拍

    2026/05/25 14:09 記者王錦義／花蓮報導
    車主長期滯欠使用牌照稅、交通違規罰鍰，經多次催繳仍置之不理，花蓮分署為落實交通正義，宣布將於6月2日全國聯合拍賣日上午，在台東縣稅務局將這兩輛汽車公開拍賣。（法務部行政執行署花蓮分署提供）

    車主長期滯欠使用牌照稅、交通違規罰鍰，經多次催繳仍置之不理，花蓮分署為落實交通正義，宣布將於6月2日全國聯合拍賣日上午，在台東縣稅務局將這兩輛汽車公開拍賣。（法務部行政執行署花蓮分署提供）

    法務部行政執行署花蓮分署日前配合全國交通專案，查扣一輛賓士（Mercedes-Benz）轎車及一輛豐田（Toyota Camry）轎車，因車主長期滯欠使用牌照稅、交通違規罰鍰，經多次催繳仍置之不理，花蓮分署為落實交通正義，宣布將於6月2日全國聯合拍賣日上午，在台東縣稅務局將這兩輛汽車公開拍賣。

    花蓮分署指出，為遏止交通違規並提升欠稅清理成效，近期針對滯欠使用牌照稅、交通違規罰鍰及國道通行費等與道路安全密切相關的案件加強執行，並鎖定欠繳件數較多或金額較高的義務人列為優先對象。

    為了從源頭攔阻，花蓮分署與轄區地方稅捐稽徵機關、監理機關密切合作，運用車載式車牌辨識系統、AI行動神捕等智慧科技手段，主動追查欠稅車輛的行蹤，並依法採取查封、拖吊及拍賣等強制措施。本次遭查扣的賓士與豐田轎車，即是因車主多次無視催繳通知，財產才遭到強制執行。

    花蓮分署呼籲，民眾若收到稅費罰鍰的催繳通知應儘速繳納，否則名下財產隨時有被強制執行的可能。如果經濟上確有困難無法一次完納，也應主動向分署洽詢分期繳納事宜，以免愛車遭當場查扣。

    此外，花蓮分署提醒有意參與這兩輛汽車競標的民眾，可隨時關注花蓮分署官方網站，或行政執行署拍賣公告查詢系統，掌握最新公告訊息。

    車主長期滯欠使用牌照稅、交通違規罰鍰，經多次催繳仍置之不理，花蓮分署為落實交通正義，宣布將於6月2日全國聯合拍賣日上午，在台東縣稅務局將這兩輛汽車公開拍賣。（法務部行政執行署花蓮分署提供）

    車主長期滯欠使用牌照稅、交通違規罰鍰，經多次催繳仍置之不理，花蓮分署為落實交通正義，宣布將於6月2日全國聯合拍賣日上午，在台東縣稅務局將這兩輛汽車公開拍賣。（法務部行政執行署花蓮分署提供）

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