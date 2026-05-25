為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    橋檢「查察妨害選舉執行小組」啟動 嚴查境外勢力介選

    2026/05/25 13:36 記者蔡清華／高雄報導
    橋頭地檢署「查察妨害選舉執行小組」成立。（橋頭地檢署提供）

    橋頭地檢署「查察妨害選舉執行小組」成立。（橋頭地檢署提供）

    橋頭地檢署今天成立「查察妨害選舉執行小組」，正式啟動選舉查察工作，檢察長郭景東表示，近年選舉犯罪型態趨於多元，除傳統賄選案件外，境外勢力透過網路平台、社群媒體介入選舉，利用假訊息影響民眾判斷，甚至藉由地下賭盤影響選情等情形，均對民主制度造成重大威脅，將結合各機關力量防制境外勢力介選，維護公平、公正、乾淨之選舉環境。

    本次揭牌儀式由檢察長郭景東主持，並邀請高等檢察署、高雄市警察局、高雄市調查處、政風處、廉政署等共同與會，展現檢、警、調、廉、移跨機關共同查察妨害選舉之決心。

    郭景東表示，今年4月16日已召開「地方公職人員選舉查察期前策略會議」，邀集轄區警察、調查、廉政及移民等機關共同研商選舉查察重點工作及執行策略，提前部署查賄制暴、防制境外勢力介選、今日成立執行小組，則代表正式進入選舉查察執行階段。

    4年前九合一大選選舉查察工作各機構合計移送134件，起訴62件，成績亮眼，今年將持續秉持「有聞必查、有據必辦」原則，積極蒐報情資、迅速查辦不法案件，並強化跨機關情資整合與即時應變能力，全力防杜各類妨害選舉不法行為，檢察官嚴維德已在今年4月底已起訴全國首件選舉賭盤案件。

    呼籲民眾，如發現有賄選、暴力介入選舉、選舉賭盤、境外勢力介選或散布假訊息等不法情事，請踴躍提出檢舉。檢舉人身分絕對保密，檢舉獎金最高2000萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播