橋檢「查察妨害選舉執行小組」啟動 嚴查境外勢力介選

橋頭地檢署「查察妨害選舉執行小組」成立。（橋頭地檢署提供）

橋頭地檢署今天成立「查察妨害選舉執行小組」，正式啟動選舉查察工作，檢察長郭景東表示，近年選舉犯罪型態趨於多元，除傳統賄選案件外，境外勢力透過網路平台、社群媒體介入選舉，利用假訊息影響民眾判斷，甚至藉由地下賭盤影響選情等情形，均對民主制度造成重大威脅，將結合各機關力量防制境外勢力介選，維護公平、公正、乾淨之選舉環境。

本次揭牌儀式由檢察長郭景東主持，並邀請高等檢察署、高雄市警察局、高雄市調查處、政風處、廉政署等共同與會，展現檢、警、調、廉、移跨機關共同查察妨害選舉之決心。

請繼續往下閱讀...

郭景東表示，今年4月16日已召開「地方公職人員選舉查察期前策略會議」，邀集轄區警察、調查、廉政及移民等機關共同研商選舉查察重點工作及執行策略，提前部署查賄制暴、防制境外勢力介選、今日成立執行小組，則代表正式進入選舉查察執行階段。

4年前九合一大選選舉查察工作各機構合計移送134件，起訴62件，成績亮眼，今年將持續秉持「有聞必查、有據必辦」原則，積極蒐報情資、迅速查辦不法案件，並強化跨機關情資整合與即時應變能力，全力防杜各類妨害選舉不法行為，檢察官嚴維德已在今年4月底已起訴全國首件選舉賭盤案件。

呼籲民眾，如發現有賄選、暴力介入選舉、選舉賭盤、境外勢力介選或散布假訊息等不法情事，請踴躍提出檢舉。檢舉人身分絕對保密，檢舉獎金最高2000萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法