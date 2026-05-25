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    台南仁德太子路槽化線爭議傳有檢舉魔人 警方曝實際開罰件數

    2026/05/25 13:35 記者吳俊鋒／台南報導
    仁德太子路全新畫設槽化線，檢舉熱點在190巷口，累計16件。（記者吳俊鋒攝）

    仁德太子路全新畫設槽化線，檢舉熱點在190巷口，累計16件。（記者吳俊鋒攝）

    台南市政府交通局在仁德區太子路沿途左轉處全新畫設槽化線，遭指「眼花撩亂」，有車輛因距離太近而來不及變換，容易跨越，形同「紅單陷阱」，地方盛傳檢舉已有上百起，警分局表示，啟用近4個月來，累計接獲26件違規，逾6成在190巷口。

    交通局強調，當地因T字路口多，增設左轉車道，避免擋住主線，但若駕駛不注意，容易逆向，造成危險，才畫設槽化線，杜絕駕駛誤闖。台南一些道路也有類似槽化線的畫設，但太子路最長，有2.7公里；當時配合路平專案，進行會勘時，住戶反映容易發生擦撞事故的原因，經評估、檢討後施作。

    目前190巷與太子三街的槽化線距離太近，約僅20米，容易讓駕駛跨越，導致違規，交通局近期內將再舉辦會勘，針對相關問題，研議改善之道。

    歸仁警分局統計，該路段標線重新畫設近4個月來，接獲民眾舉發跨越槽化線的交通違規共有26件。至於地方盛傳的檢舉熱點190巷口，民眾檢舉交通違規16件，11件已審核，5件待審核，已開單6件，分別為跨越槽化線4件、未依規定駛入來車道1件，以及未使用方向燈1件等。

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