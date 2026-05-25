BMW逼車長按喇叭飆罵前方騎士 網：看到2輪理智線秒斷嗎?

BMW休旅車快速往前行，離前方機車越來越近。（圖擷自Threads）

南投埔里鎮1部BMW休旅車因前方機車不讓道，逼車到幾乎撞上，BMW駕駛後來超車，沿路長按喇叭後停路邊飆罵騎士，全程被拍下PO網，網友說「埔里路怒症的人真多！」、「BMW駕駛看到兩輪理智線秒斷線！」。有網友直指該行徑可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

網友「phy_14」在Threads網路平台，以「埔里開車神人」為題PO了一段影片，影片內容顯示，BMW休旅車一路疾駛，見機車騎士不讓道，就開始逼車，一度逼近距離只有數十公分，後來因前方分岔路，沒有辦法超車，過了該路段得以超車後，沿路長按喇叭向擋路騎士表達不滿，後來索性停下來飆罵，並以「ㄧ字經」作為結尾。

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網友看到該影片很有感，有人說「（逼車距離）標準BMW安全距離！」，有人慨嘆「埔里怎麼那麼多路怒症的人！」，有人則說「有人看到兩輪就理智線秒斷！」

有網友則理性提出該BMW駕駛已違反交通法規，不依標誌、標線、號誌指示，可處新臺幣600以上1800元以下罰鍰。另非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，處新臺幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

BMW車子逼車已到快撞倒的距離。（圖擷自Threads）

匯進來的機車看到BMW車疾駛，小心翼翼的匯入。（圖擷自Threads）

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