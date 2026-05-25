為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    BMW逼車長按喇叭飆罵前方騎士 網：看到2輪理智線秒斷嗎?

    2026/05/25 14:09 記者陳鳳麗／南投報導
    BMW休旅車快速往前行，離前方機車越來越近。（圖擷自Threads）

    BMW休旅車快速往前行，離前方機車越來越近。（圖擷自Threads）

    南投埔里鎮1部BMW休旅車因前方機車不讓道，逼車到幾乎撞上，BMW駕駛後來超車，沿路長按喇叭後停路邊飆罵騎士，全程被拍下PO網，網友說「埔里路怒症的人真多！」、「BMW駕駛看到兩輪理智線秒斷線！」。有網友直指該行徑可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

    網友「phy_14」在Threads網路平台，以「埔里開車神人」為題PO了一段影片，影片內容顯示，BMW休旅車一路疾駛，見機車騎士不讓道，就開始逼車，一度逼近距離只有數十公分，後來因前方分岔路，沒有辦法超車，過了該路段得以超車後，沿路長按喇叭向擋路騎士表達不滿，後來索性停下來飆罵，並以「ㄧ字經」作為結尾。

    網友看到該影片很有感，有人說「（逼車距離）標準BMW安全距離！」，有人慨嘆「埔里怎麼那麼多路怒症的人！」，有人則說「有人看到兩輪就理智線秒斷！」

    有網友則理性提出該BMW駕駛已違反交通法規，不依標誌、標線、號誌指示，可處新臺幣600以上1800元以下罰鍰。另非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，處新臺幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

    BMW車子逼車已到快撞倒的距離。（圖擷自Threads）

    BMW車子逼車已到快撞倒的距離。（圖擷自Threads）

    匯進來的機車看到BMW車疾駛，小心翼翼的匯入。（圖擷自Threads）

    匯進來的機車看到BMW車疾駛，小心翼翼的匯入。（圖擷自Threads）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播