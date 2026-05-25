北市迷你馬一個月開溜2次 警方開罰飼主同時通報動保處

迷你馬二度走失到馬路上。（記者王冠仁翻攝）

台北市北投區一家馬場飼養的迷你馬，昨天下午跑到附近馬路趴趴走，幸虧有熱心民眾好心將其帶到附近公園並控制住。轄區員警到場時赫然發現，這隻迷你馬在本月初也曾跑到大馬路上，警方於是通知馬場將其帶回；但由於這已經是同一隻迷你馬二度開溜，警方認為馬場在管理上恐有缺失，這次除了開單舉發，也將通知動保處前往處理。

北市警北投分局在昨天下午4時許接獲報案，報案民眾聲稱，在北投區大業路517巷一帶，有一隻迷你馬於馬路上行走。由於當時路上車水馬龍，民眾擔心迷你馬在路上亂竄，恐發生意外，於是好心將馬帶到附近公園並控制住行動。

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轄區員警趕到現場，其中一位員警，在本月初也曾處理迷你馬在路上逛大街的情況；這名員警到場後，一眼認出這隻迷你馬，跟月初開溜的是同一隻，員警於是立刻通知其所屬馬場，要求業者前來將馬帶回。

根據道路交通管理處罰條例第84條「疏縱動物在道路奔走，妨害交通者」處3百元以上、6百元以下罰鍰。

警方說，這次除了對該馬場開出交通罰單，警方認為同一隻馬兩度走失到馬路上，顯見馬場在管理上可能存在疏失或缺點，這次也再次通報給動保處。

警方指出，本月1日，這隻迷你馬也是從馬場溜出來，跑到北投區大業路、北投路2段路上被民眾發現報警。警方當時先將馬匹帶回安置，同時調閱監視器畫面追查、通知動保處派員訪查，這才查出其所屬馬場。警方當時已對馬場開罰，沒想到竟再次發生迷你馬走失意外。

北投分局呼籲，飼養動物請務必小心看管，如致動物在路上奔走，恐影響交通秩序及用路人安全，如發現類似情事，請撥打110報案專線，警方將立即到場處理。

迷你馬二度走失到馬路上。（記者王冠仁翻攝）

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