行動式喪屍煙彈製毒工廠藏身汽車旅館 主嫌落網聲押獲准

台南學甲警方查獲「行動喪屍煙彈製毒工廠」，逮捕主嫌並查扣大批毒品及加工設備等。（記者劉婉君翻攝）

近期毒駕案件頻傳，台南市學甲警分局日前接獲情資，有製毒集團流竄高雄地區，檢警經過連日跟監搜證，在高雄市鳳山區一家汽車旅館逮獲王姓主嫌，並在王嫌車上查獲製毒工具與原料，有如「行動式製毒工廠」，查扣第2級毒品「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈）及安非他命等證物，王嫌經檢方聲請羈押獲准。

學甲警方接到情資後與刑事警察局偵查第三大隊組成專案小組，報請高雄橋頭地檢署指揮偵辦，鎖定王姓主嫌流竄於汽車旅館分裝喪屍煙彈及交易，並確認他藏身在鳳山區某汽車旅館，見時機成熟發動攻堅，在汽車旅館及王嫌的車內查獲依托咪酯菸油4瓶（129.96g）、依托咪酯粉末1包（8.88g）、煙彈及吸食器，以及安非他命38包、一粒眠599顆等多種毒品和全套加工設備等，隨後又傳喚5嫌到案，訊後依違反《毒品危害防制條例》移送橋頭地檢署偵辦。

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檢察官複訊後認為，王姓主嫌涉製造第2級毒品罪嫌疑重大，有反覆製毒之虞，向法院聲請羈押獲准。

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