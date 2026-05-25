12小時2毒駕釀2死6傷！彰警大執法2天狂抓12人毒駕、36人酒駕。

彰化警方加強編排路檢強力取締毒酒駕，全面展開高強度大執法。（警方提供）

向毒駕、毒駕宣戰！針對毒駕、酒駕肇事一再發生，彰化縣警局強力取締毒駕、酒駕，23、24日短短兩天就取締毒駕案件12件、酒駕案件36件、重大交通違規705件。統計5個多月來共查獲毒駕229件、酒駕965件，並建請羈押17人。縣警局強調，除平時勤務取締毒酒駕外，即日起並加強編排日間、夜間路檢勤務強力取締毒酒駕，全面展開高強度大執法。

彰化市彰南路22日晚間發生毒駕釀2死3傷重大事故，12小時後東谷路又發生砂石車司機疑似毒駕撞擊賣場釀3傷，彰化縣警局展開大執法，縣警局強調，警方除持續取締毒駕與溯源毒品查緝，展現防制毒駕犯罪的決心，為進一步遏止毒駕及危險駕駛案件發生，即刻結合各項勤務，全面加強路檢盤查、可疑車輛攔查及緝毒勤務，維護民眾行車安全。

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警方指出，道路安全是不容挑戰的底線，毒駕、酒駕及危險駕駛均嚴重危害公共安全，更是對他人生命財產的蓄意侵害。將持續採取最嚴厲的法律制裁與最密集的執法作為，強力掃蕩毒品、嚴查危險駕駛，絕對要防制重大交通事故發生，維護民眾生命財產安全，還給彰化縣民一個安心、平安的用路環境。

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彰化縣警局全面展開高強度大執法抓毒駕與酒駕。（警方提供）

彰化市彰南路22日晚間發生毒駕釀2死3傷事故。（資料照）

彰化市東谷路23日發生砂石車司機疑似毒駕撞賣場。（資料照）

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