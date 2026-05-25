淡江大橋通車2週 淡水警強力取締近百件改裝噪音車

淡江大橋通車2週，淡水警方強力取締近百件改裝噪音車。（記者吳仁捷翻攝）

淡江大橋通車滿2週，淡水警分局維護周邊交通順暢及居民生活安寧，持續強化交通疏導與執法作為，除調派警力在重要路口執行交通指揮勤務，更針對民眾高度關切的改裝噪音車輛加強取締；據統計，淡江大橋通車迄今，警方已攔查、通報28件噪音車、取締64件違規改裝車輛，通知強制驗車，展現警方持續執法、維護用路安全與社區安寧之決心。

淡水分局表示，淡江大橋通車後，轄內交通運輸型態改變，部分駕駛人疑利用路段通行順暢從事危險或違規駕駛行為。警方除每日規劃巡邏及路檢勤務外，並結合環保局及監理機關，採取「不定時、不定點」方式執行聯合稽查，針對改裝排氣管及製造高噪音車輛加強取締，以有效降低噪音擾民情形。

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淡水分局強調，未來將持續針對車流熱點及改裝車聚集路段加強巡查與執法，呼籲車主應遵守相關法令規定，勿非法改裝車輛或影響公共安寧。警方將持續兼顧交通安全與居民生活品質，營造安全、安寧之用路環境，並請民眾共同支持與配合。

淡江大橋通車2週，淡水警方強力取締近百件改裝噪音車。（記者吳仁捷翻攝）

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