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    首頁 > 社會

    苗檢啟動查察小組 嚴打賄選與選舉賭盤

    2026/05/25 12:58 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗地檢署查察妨害選舉執行小組成立，由檢察長林映姿（左4）等人主持揭牌儀式，全力嚴查賄選及選舉賭盤等。（圖由苗栗地檢署提供）

    苗栗地檢署查察妨害選舉執行小組成立，由檢察長林映姿（左4）等人主持揭牌儀式，全力嚴查賄選及選舉賭盤等。（圖由苗栗地檢署提供）

    因應今年的九合一地方公職人員選舉，苗栗地檢署舉辦「查察妨害選舉執行小組」今（25）日揭牌儀式，展開選舉查察工作，檢察長林映姿表示，檢、警、調、移、憲、廉將攜手嚴查賄選及暴力、斬斷選舉賭盤、防堵假訊息干擾及阻斷境外勢力介選，要求選舉查察團隊應落實 執行。

    今天揭牌儀式由檢察長林映姿主持，邀集苗栗縣警察局長李忠萍、法務部調查局苗栗縣調查站主任湯玉峯、調查局中部地區機動工作站副主任站鄧之瑋、移民署苗栗縣專勤隊長李文達、苗栗憲兵隊副組長梁元彰及苗栗縣政府政風處長李炳輝共同揭牌，以宣示檢、警、調、移、憲、廉攜手合作達成選舉查察任務之堅定態度。

    林映姿提醒，收受現金、禮品、接受招待旅遊而約為一定投票權之行使，或加入選舉賭盤或開設賭局均構成犯罪，請勿以身試法。同時呼籲民眾，踴躍檢舉有關賄選、選舉賭盤、境外勢力介選的案件，檢舉獎金相當豐厚，檢舉人身分絕對保密，查察團隊定會積極查辦，共同維護乾淨選風。

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