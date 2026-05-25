男偷賓士毒駕狂飆拒檢被羈押 宜蘭警方加強路檢

宜蘭蔡姓男子竊取賓士轎車沿路狂飆，最後被警方攔下逮捕。（警方提供）

宜蘭縣33歲蔡姓男子竊取賓士轎車，警方發現後攔截圍捕，蔡男拒絕停車受檢，沿路闖紅燈加速逃逸，最後在員山鄉被攔下，辦案人員在他身上搜出俗稱喪屍煙彈的第二級毒品依托咪酯，涉及毒駕被移送法辦，法官裁定羈押。

宜蘭縣警局今天（25日）指出，蔡姓男子23日凌晨在羅東鎮偷車，隨後開著偷來的賓士往北逃竄，宜蘭警分局警員執行巡邏勤務時，發現遭竊賓士在路上行駛而趨前盤查，蔡男見警車靠近趕緊踩油門逃逸，警方通報線上警網實施攔截圍捕。

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當天凌晨3點，這輛遭竊的賓士開到員山鄉惠深一路被警攔下，警方壓制蔡男後打開車門盤查，起出可疑毒物，經過篩檢確認是喪屍煙彈，將他帶回偵辦，全案移送宜蘭地檢署偵辦，檢察官訊後聲押獲准。

宜蘭縣警局長陳金城說，為防制毒駕，宜警即日起擴大執行取締專案勤務，確保用路人生命安全，呼籲各界切勿以身試法、害人害己。宜蘭縣警局發布新聞稿向毒駕宣戰，在轄內重要路口及易肇事路段設置路檢點，加強毒測攔查，全面防制毒駕違規行為。

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涉嫌偷賓士毒駕的蔡姓男子（中）落網後被移送法辦，法官裁定羈押。（警方提供）

警方在蔡男身上搜出第二級毒品喪屍煙彈。（警方提供）

宜蘭縣警局即日加強毒測攔查，向毒駕宣戰。（警方提供）

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