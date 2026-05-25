菲逃逸移工刺死台中男還搶走佛牌 當庭認罪稱沒錢賠盼減刑

菲籍失聯移工隆美爾，去年9月刺死地方頭痛人物李姓男子，並將凶器棄置在竹林，台中地院今天開庭，隆男當庭認罪，請求家屬原諒。（記者陳建志翻攝）

台中新社區1名李姓男子去年9月初因土地紛擾，將媽媽、阿姨家砸毀，遭表弟劉男圍毆，被打到骨折住進潭子慈濟醫院。9月6日晚間卻自行出院，行經潭子區一處農路，遭菲律賓籍失聯移工隆美爾（26歲）持水果刀猛刺胸部、背部多刀致死，還偷走脖子上的佛牌項鍊；隆美爾遭檢方依殺人罪嫌起訴，今天台中地院開庭，對於檢方起訴全認罪，當庭請求家屬原諒，辯護人並稱犯案時精神有障礙，盼能進行鑑定依法減刑。

這起兇殺案發生在去年9月6月，41歲李姓男子被路過民眾發現身中多刀倒臥血泊身亡，警方獲報調查，發現李男是地方頭痛人物，9月初因土地糾紛，遭表弟劉男等人打到骨折住院，9月6日晚間10點多卻私自離院在外遊蕩，沒想到在附近農路被刺死。

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警方事後逮捕菲籍失聯移工隆美爾（26歲），查出隆男還將李男身上佛牌拔走，再回到租屋處躲藏。檢察官查出，隆男當晚11點40分，從菲籍女友租屋處拿走1把水果刀後外出，徒步沿潭子豐興路一段行走，當晚11點45分在一旁農路碰到李男，2人因故發生爭執後，隆男持水果刀朝他身上猛刺多刀，造成肺臟、肝臟穿刺傷失血過多死亡，依殺人、竊盜罪嫌將隆嫌起訴。

台中地院今天召開準備程序庭，隆男當庭認罪，並請求被害人家屬原諒，辯護人則稱，隆男犯案時有精神障礙，盼能依刑法19條第2項、刑法59條情堪憫恕給予減刑。

法官詢問是否進行調解？隆男則是兩手一攤，表示沒有經濟能力，沒有能力賠償；被害人母親則控訴，兩人互不相識，隆男卻持刀將兒子刺死，質疑是預謀犯案。

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