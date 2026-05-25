反制AI、虛擬賭盤介選！北檢查察選舉小組今揭牌 4大重點全面嚇阻

北檢今成立查察妨害選舉執行小組。（記者劉詠韻攝）

台北地檢署依最高檢察署指示，今與全國地檢署同步成立「查察妨害選舉執行小組」，檢察長王俊力表示，面對新型態且更隱蔽的選舉犯罪，檢方已提前部署並推動查賄列車，將依循法務部查察綱領，強化嚴查賄選暴力、斬斷選舉賭盤、防堵假訊息及阻斷境外勢力介選四大重點工作，並成立專責小組強化偵辦量能，同時祭出最高2000萬元檢舉獎金。

王俊力在揭牌儀式致詞時表示，外界或許會關注此次執行小組與以往有何不同，關鍵在於選舉環境已明顯改變，過去多以單純賄選或暴力介入為主，如今則呈現更複雜、多元且隱蔽的樣態，因此法務部於最新選舉查察綱領中特別提出四大核心重點，以因應新型態挑戰。

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王俊力強調，四大工作重點除持續強化「嚴查賄選及暴力」外，特特別針對新興犯罪手法加強因應。首先在「斬斷選舉賭盤」方面，檢方將採取陸、空並進策略，不僅掃蕩傳統實體賭盤與黑道盤口，也同步強化對網路虛擬賭盤的偵防與查緝，從源頭阻斷不法金流滲入選舉。

其次是「防堵假訊息干擾」，面對AI深偽等新興技術可能造成的認知操弄與候選人抹黑，檢方已建立應變機制，一旦發現相關不實訊息，將依「即時處理、有效澄清、迅速排除、嚴厲查辦」原則處置，必要時並配合技術手段進行阻斷，以降低擴散影響。

第三則是「阻斷境外勢力介選」，針對過去可能出現的境外資金滲入、或以招待出國旅遊等方式包裝的變相賄選行為，檢方已要求在偵辦詐欺、洗錢及賭博案件時，強化資金來源勾稽，並密切注意異常涉外活動與組織動向，以防堵外力干預選舉結果。

北檢指出，因應上述四大重點工作，已特別成立專責檢察官小組，加強境外介選、選舉賭盤及假訊息案件的偵辦量能；同時對傳統賄選案件亦將持續落實精準情資蒐報與查核機制，全面提升查察效率與嚇阻效果。

北檢最後提醒，民眾若發現妨害選舉情資，可撥打0800-024-099檢舉專線通報，檢方將嚴格保密檢舉人身分；此外，針對境外勢力介選與選舉賭盤案件，政府亦已增設高額檢舉獎金制度，最高可達新台幣2000萬元，鼓勵全民共同守護選舉公平與民主秩序。

北檢主任檢察官郭進昌、李仲仁、檢察長王俊力、襄閱主任檢察官高一書。（記者劉詠韻攝）

北檢查察選舉小組今正式揭牌。（記者劉詠韻攝）

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